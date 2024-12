Gulyás Gergely: „A kormány nem akarja a legfőbb ügyészt eltávolítani”

Egy minisztériumi szakember névvel és arccal beszélt róla, hogyan bontatnak el műemlék épületeket a NER urai, és fel is jelenti egykori felettesét.

A miniszter kitért a Magyar Falu Programra is, amelyet hiánypótlónak és sikeresnek nevezett. 1200 kistelepülésen indult meg a lakosság növekedése. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy jövőre a csipszadó 10 százalékát már automatikusan megkapja a szabadidősport. Emellett a munkáltatók havi 10 ezer forintot biztosíthatnak szabadidősportra. Ezek lehetővé tehetik, hogy többen döntsenek a sportolás mellett – írja tudósításában az Index .

Kiderült az is, hogy mintegy másfél millió menekült érkezett Magyarországra, a megsegítésükre 100 milliárd forintot fordítottak. 50-60 ezer kárpátaljai magyar él jelenleg Magyarországon, valamint több tízezer ukrán nemzetiségi. Ötezer ukrán gyereknek biztosítanak anyanyelvi oktatást.

Gulyás Gergely kancelláraminiszter éves meghallgatását tartották szerdán az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén. Ezt követően több ellenzéki képviselő kérdésére is válaszolt.

