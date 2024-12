Gyurcsány Ferenc után most Rahimkulov jelent meg Sukoró körül

A Sukoróhoz tartozó területen lehet a legszabadabban építkezni, és akár a későbbi bővítésre is van mód.

A projekt kapcsán az körvonalazódik, hogy az óriási politikai botrányt kavart Gyurcsány-kaszinó helyett most kormányközeli ingatlan-tulajdonosokhoz és egy orosz oligarchához köthető beruházásra kerülne sor – mégpedig a teljes sukorói partszakaszon — foglalja össze az Átlátszó.

A decemberben közzétett rendelet-tervezet szerint a 019/3. helyrajzi számú, 8 és fél hektáros ingatlanra „szálloda, szálláshely, apartman szálló, lakó, kulturális, közösségi szórakoztató, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, sport és rekreáció, iroda rendeltetésű építmények” helyezhetők el. A beépítési paraméterek szerint a helyszínre akár 13 méter magas épület is felhúzható; a terepszint feletti beépítés mértéke 25% lehet, a terepszint alatti beépítésre viszont 50%-os beépítési arányt engedélyeznek.

A kijelölt ingatlanok többségükben a Magyar Állam és Sukoró Város Önkormányzat tulajdonában vannak. A 019/3. helyrajzi számú telek – amely 2011-ben a Gyurcsány Ferencet is érintő hírhedt sukorói Kaszinó-projekt botrányos telekcsere-ügyletének egyik ingatlana volt – viszont 2020-ban a Tópart Business Kft. tulajdonába került — tárja fel az Átlátszó.

A most decemberben társadalmi egyeztetésre bocsátott újabb rendelet a korábban kijelölt 33 velencei-tavi vízparti ingatlant újabbakkal egészíti ki.

