„Ha valaki az egyetemen ilyen szakdolgozatot adna le, megbuktatnám” – Rácz András elolvasta a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentését

Rácz szerint a SzuHi jelentése inkább manipulációs szándékot sugall, mintsem szakmailag alátámasztott érvelést. Összegzésként megjegyezte: „Kifejezetten szerencse, hogy Magyarország szuverenitásának valódi védelmén az államigazgatás egyéb szervei is dolgoznak, nemcsak a SzuHi láthatóan igencsak korlátozott képességű munkatársai.”

Rácz András rámutatott, hogy a SzuHi az Átlátszót egy amerikai befolyásoló hálózat részeként állítja be, ám ezt érdemben nem támasztja alá:

