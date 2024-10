Hatalmas vita is lehet ma a parlamentben

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Tárgyalják még a jogi versenyképesség érdekében egyes törvények deregulációs célú módosítását, az egyes iparbiztonsági, tűzvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot, valamint az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosítását. Sürgősséggel tárgyalja a Ház a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény módosítását. Az előterjesztő kormány szerint a törvényjavaslat mielőbbi elfogadása kormányzati érdek, tekintettel "a magyar hallgatók, oktatók Európai Bizottság általi diszkriminációjára is". Több nemzetközi szerződést is megvitatnak a képviselők, ezek egyebek mellett a kettős adóztatás elkerülését, a beruházások ösztönzését célozzák.

A kormány az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi november 19-től további 180 nappal, 2025. május 18-ig. Az ezzel kapcsolatos, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását is elkezdi tárgyalni a parlament. Együttes általános vita lesz négy igazságügyi tárgyú törvényről. Ezek között szerepel a szakértői pályát vonzóbbá tenni akaró, az egyes törvényeknek az igazságügyi szakértőkkel és a szakértői bizonyítással összefüggő módosítása.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés a megszokottnál korábban, 8 órakor kezdődik a napirend előtti felszólalásokkal. Elsőként a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítását vitathatják meg, a javaslat alapján változik a polgármesterek fizetésének megállapítása, jövőben azt a nemzetgazdasági átlagkeresethez kötik. A belügyi ágazatokat érintő törvények módosítása a 2025/2026-os tanévtől kezdve, felmenő rendszerben bevezetné a digitális bizonyítványt, az állami vizsga teljesítéséről kiállított dokumentum kivételével. Ugyanakkor kérelemre papíralapú díszpéldányt is köteles lesz kiállítani az iskola a bizonyítványból.

Az önkormányzatokat és egyéb belügyi ágazatokat érintő törvényjavaslatokat tárgyal kedden az Országgyűlés, amelynek napirendjén szerepel az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzet 2025. május 18-ig történő meghosszabbítását kezdeményező előterjesztés is.

