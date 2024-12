Itt egy újabb közvélemény-kutatás, melynek örülni fog Magyar Péter

A magyarországi belpolitika idei évi hatalmas változásait jól érzékelteti, egyúttal a folyamatokat értelmezését is segíti, ha a december eleji pártpreferencia adatokat összehasonlítjuk az IDEA Intézet 2024. január elejére vonatkozó eredményeivel. Eszerint a Fidesz–KDNP támogatottsága, ami a teljes népességet illeti, (habár ingadozott) összességében nem igazán változott, viszont a párt szavazóinak aránya a biztos választó, pártot választani tudók körében 6 százalékponttal csökkent. Ugyancsak jelentős változás, hogy év eleje óta a bizonytalan politikai pártpreferenciával rendelkezők aránya 13 százalékponttal mérséklődött.

Amennyiben október végén, december elején parlamenti választásra került volna sor Magyarországon, a legnagyobb valószínűséggel négypárti parlament alakult volna – írja az IDEA kutatása. Úgy látják, a Fidesz–KDNP-n és a Tisza Párton kívül a Mi Hazánk, illetve a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a DK is elérte volna a parlamenti frakció alapításához a jelenlegi törvények szerint feltétlenül szükséges, 5 százalékos parlamenti küszöböt.

A Medián után a Századvég is kiadott egy kutatást.

A választási hajlandóságot is figyelembe véve az mondható, hogy egy most vasárnapi szavazáson a résztvevők, azaz a biztos szavazó, pártot választani tudók 43 százaléka adta volna le a voksát Magyar Péter pártjára, miközben a Fidesz–KDNP-t csak 37 százalékuk támogatta volna 2024 végén.

A Tisza Párt előnye a teljes népesség és a biztos szavazók körében is 6 százalékpontra emelkedett a Fidesz–KNDP-vel szemben – ez derül ki az IDEA Intézet legújabb, 2024. november 29-e és december 6-a között elvégzett országosan reprezentatív felméréséből. December elején a felnőtt népesség egyharmada (33 százalék) szavazott volna a Tisza Pártra egy feltételezett parlamenti választáson, miközben a kormánypárti szavazók a népesség bő egynegyedét tették ki (27 százalék).

