Jó kis végrehajtó állást csípett meg Földi László KDNP-s politikus fia, a Schadl-ügy egyik vádlottja helyére léphet

A végrehajtói kinevezésekről pályázati úton döntött az SZTFH. A kiírás szerint azok jelentkezhettek, akik egyebek mellett egyetemi jogi végzettséggel és legalább kétéves gyakorlattal rendelkeznek, valamint letették a végrehajtói szakvizsgát is. Büntetett előélettel senki sem kaphatott kinevezést. A lap úgy tudja, a KDNP-s politikus fia várhatóan abban a szigetszentmiklósi körzetben nyithat majd irodát, ahol korábban a Schadl-ügy egyik vádlottja dolgozott. Ez a körzet egyébként kifejezetten jövedelmezőnek számított az elmúlt években: 2020-ban például 173 millió forint volt a korábbi iroda adózott eredménye, 2021-ben pedig 198 millió forint. A nyereséget ebben a két évben osztalékként teljes egészében kivette a később vádlottá váló tulajdonos. A hírportál értesülései szerint a 15 kinevezett személy némelyikét csodálkozva fogadta a szakma, előfordult például, hogy valaki jelentős végrehajtó-helyettesi tapasztalattal sem jutott lehetőséghez. Földi László korábban arról is ismertté vált, hogy a tudatos gyerektelenséget deviáns viselkedésnek minősítette.

Földi László megerősítette a hírportál értesülését: „Leszögezném, hogy fiam, dr. Földi Márton, aki már felnőttként természetesen külön háztartásban él, szakvizsgázott jogász, s már korábban is pályázott önálló bírósági végrehajtói helyre”.

Így is lehet.

Mások mellett Földi László kormánypárti - KDNP-s - országgyűlési képviselő fia is végrehajtói kinevezést kapott, így a politikus rokona hamarosan saját irodát nyithat – írta a hvg.hu . A Szabályozott Tevékenységek -Felügyeleti Hatósága (SZTFH) összesen tizenöt pozíciót hirdetett meg, ezek közül több is azután üresedett meg, hogy vádat emeltek a Schadl-ügy érintettjei ellen.

