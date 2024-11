Kalocsai érsek: nem fér bele, hogy Bese Gergő közbotrányt okozott és politizált

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az arra vonatkozó kérdésre, hogyha csak Bábel Balázs tud Bese másik életéről, hogy lép, az érsek elmondta, nem mindegy, hogy egyszeri, megbánt bűnről van szó, vagy megbotránkozást kiváltó orgiákról, állandósult életviteli problémákról. Hozzátette, utóbbi esetben élhetünk szankciókkal a papokkal szemben, ahogy ez meg is történt Bese Gergő és mások esetében – amikor pedig felmerül a pedofília gyanúja, Ferenc pápa 2019-es útmutatásának megfelelően mindent jelentünk a világi hatóságoknak.

Arra a felvetésre, hogy Bese elvégezte a Megafon képzését, és a KDNP-től fizetést kapott, Bábel kiemelte, ő erről nem tudott. Mint mondta, a katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta tiltja, hogy valaki pap létére politikus legyen. Hangsúlyozta, szerinte egy pap ma is kifejezheti világnézetét, lehet pozitív vagy negatív véleménye a kormányról vagy az ellenzékről, de a direkt pártpolitizálás – pláne fizetésért – már nem fér bele. Az pedig különösen nem, hogy közbotrányt okozzon.

Bábel Balázs hangsúlyozta, hogyha valakit országos tényezővé emelnek – vagy ő emeli oda magát –, a botlásai is országos jelentőségűvé válnak.

ha Bese Gergő úgymond közpap lett volna egy faluban, aligha derül ki róla bármi. Vagy ha kiderül, és fel is függesztjük, akkor sincs belőle nagyobb botrány. Bese exponálta magát politikai területen, megnyilvánult közéleti kérdésekben, elment a Karmelitát megszentelni.

Bábel Balázs a Válasz Online kérdésére úgy fogalmazott , hogy biztos, hogy az elmúlt hónapokban jóval több bejelentés érkezett az érseki hivatalba, mint korábban. Mint mondta, ezekben lépett is, általában azonnali belső kánonjogi eljárást indítottak, többeket fel is függesztettek a papi szolgálat alól. Hozzátette, ahol pedofíliagyanú van, ott a felfüggesztés elsősorban óvintézkedésként értelmezhető, a vizsgálatnak pedig nagyon körültekintőnek kell lennie.

