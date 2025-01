Karácsony Gergely megtette: itt az előterjesztés Rákosrendező ügyében

Karácsony ugyanakkor figyelmeztetett: „Fel kell készülnünk arra is, hogy a kormányzati nyilatkozatok alapján a kormány arra készül, hogy az elővásárlási jogot megsértve átjátssza az arab befektetőknek az ingatlanokat.” A főpolgármester szerint a fővárosi önkormányzat gazdasági társaságának minden szükséges jogi lépést meg kell tennie ennek megakadályozására.

Péntek este megjelent Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése a rákosrendezői ingatlanok elővásárlási jogáról, amelyről jövő szerdán tárgyal a Fővárosi Közgyűlés. A dokumentumot a Főpolgármesteri Hivatal sajtóosztálya a sajtónak is eljuttatta, írta meg a Magyar Hang .

Karácsony Gergely előterjesztést nyújtott be a rákosrendezői ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról, amelyről a Fővárosi Közgyűlés szerdán dönthet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!