Karácsonyi meglepetés Gulyás Gergelytől

Gulyás Gergely esküvőjét tarthatták szombaton a budai várban, amelyen számos ismert közéleti szereplő is részt vett – értesült a 444.hu. A szombat esti eseményen – amelyet a Lovarda épületében tartottak – Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír Tv egyik bemondójával, Budai Ivettel házasodott össze.

A helyszínen rengeteg biztonsági őr volt, és számos ismert közéleti szereplőt lefotóztak.

A boldog arra: Budai Ivett

Fotó: Hír TV

A portál megkérdezte erről a Miniszterelnökség sajtóirodáját is, amelytől azt a választ kapták Gulyás Gergely esküvőjére vonatkozóan:

„Semmilyen tájékoztatást nem tudunk adni, viszont a 444.hu szerkesztőségét a magánélet tiszteletben tartására kérjük.”

A lap megjegyezte: Gulyás Gergely egykori barátja, Magyar Péter nem vett részt a ceremónián, azonban a magyar kormány több minisztere is jelen volt, továbbá Sulyok Tamás köztársasági elnök és elődje, Novák Katalin is. Az esküvő „sztárfellépője” pedig a már 81 éves olasz érdekes, Al Bano volt, aki elénekelte a Felicità című dalát is.