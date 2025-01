Kizárták Vadai Ágnest a nemzetbizottsági bizottság üléséről

„El lehetett ma a miniszternek bliccelnie a bizottsági ülést, de előbb-utóbb a magyar polgárok és az általa felügyelt titkosszolgálatok munkatársai választ várnak ezekre a kérdésekre. Rogán úr, most legyen bátor, ne futamodjon meg, ne legyen gyáva, higgye el, meg fogjuk találni a módját annak, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket. Nem önmagáért, hanem Magyarországért, a magyar polgárokért és a titkosszolgálati munkatársakért. El fog érkezni az idő, amikor nem menekülhet el gyáván” – jelentette ki Vadai Ágnes.

Kapcsolódó cikk A fideszesek többsége szerint is kárt okoz hazánknak Rogán Antal szankciós ügye A kormánypárti és az ellenzéki szavazók között viszonylagos egyetértés van a Rogán-ügy megítélésében.

