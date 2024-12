Lázár János is kiosztotta a tiszás politikus kirúgott feleségét – rögtön választ is kapott

Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-oldalán szólalt meg Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselőjének a minisztériumból elbocsátott felesége, Jékely Berta ügyében.

„Az Építési és Közlekedési Minisztériumban tiszteletben tartjuk minden munkatársunk magánéletét és politikai meggyőződését. Éppen ezért a házastársának aktív politikai szerepvállalása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettünk Jékely Berta egyre fokozódó politikai aktivitására. Lefokozásának szakmai okai voltak: a minisztérium több területet és számos munkatársunkat érintő átszervezést hajt végre a hatékony munkavégzés érdekében”

- írta Lázár, majd keményebb hangvételre váltott:

„Azt azonban nem tudom, és nem fogom soha elfogadni, hogy valaki kormánytisztviselőként aktívan részt vegyen a kormány ellen hergelő kampányokban, azt pedig kifejezetten tisztességtelennek tartom, hogy valaki munkavállalóként a munkáltatója ellen irányuló valótlan tartalmú kijelentéseket terjesszen. Mindez összeegyeztethetetlen a közszolgálattal. Nem kötelező a kormánynak dolgozni, bizonyára a piacon is szükség van ilyen jó szakemberekre.”





A bejegyzéshez rögtön kommentet fűzott Magyar Péter, a Tisza elnöke is.

"Szégyellje magát! Milyen kampányban vett részt aktívan Tarr Zoltán felesége a kormány ellen???

Azt se tudtátok egy hete még, hogy Berta Tarr Zoltán felesége. Most, hogy rájöttetek, egy héten belül kirúgtátok. Ma még a helyettes államtitkár is elnézést kért és megköszönte Berta húsz éven át végzett kiváló szakmai munkáját. Ez az, ami önnel sosem fog előfordulni"

- írta Magyar.

Megszólalt Jékely Berta is, aki Lázár Jánosnak címzett bejegyzésben mondta el álláspontját, amely szerint „érdeklődéssel olvastam a leváltásomat megalapozó minisztériumi átszervezésre vonatkozó magyarázkodását, ugyanis átszervezéssel kapcsolatban egyetlen munkatársam sem kapott értesítést, valamint az a lefokozásom indoklásában sem szerepel. A pozícióm és az általam vezetett osztály sem szűnt meg, magam is oda lettem visszasorolva.”

Jékely szerint leváltásának okát személyes beszélgetésben is egyértelmen a férje politikai szerepvállalásában jelölték meg a minisztériumban.

„Miniszter úr a fokozódó poltikai aktivitásom alatt bizonyára a férjem posztjainak lájkolására gondol, tekintve hogy igen passziv aktivistaként magam sosem posztoltam semmit, megosztani is csak ritkán osztottam meg tartalmakat a közösségi médiában. Amióta több vezetői levelet is kaptunk, amelyben a politikai véleménynyilvánítástól való tartózkodásra szólítottak fel, azóta valóban Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran lájkoltam, mivel hiszek a szabad véleménynyilvánításban. Egyszer nevetős emojit tettem egy, a MÁV-ot érintő vicces komment alá is. Teljesen megértem, hogy miniszteri szemekkel kellett hónapokon át figyelgetni ezt a durva aktivizmust. Nevetős emoji? Micsoda hergelés!”

- írja Jékely, aki leszögezi, hogy szerinte kormánytisztviselőként nem a Fidesznek, hanem a magyar embereknek tartozik felelősséggel.

„Büszke vagyok rá, hogy érdemtelenné váltam a kormány szolgálatára, és továbbra is a közt és a hazámat kívánom szolgálni”

- írja végezetül Jékely.