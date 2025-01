Lázár János megígérte, a kormány picit túl is teljesíti

A városnak a fürdő fontos bevételi forrása, egymilliárdnál is több pénzt hoz. A diósgyőri vár felújítására, a tornyának megóvására 16 milliárd forintot csoportosítottak át idén – egészítette ki a Telex.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben a végleges szám is kiderült : a kormány 1 296 047 700 forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a magasépítési beruházások cím terhére, kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok alcím javára, a fürdő megnyitásához szükséges feladatok megvalósítására.

Leégés ellen is jól jön a kormányzati segítség Fotó: barlangfurdo.hu

