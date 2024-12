Lázár János: Választási vereség esetére is van fideszes forgatókönyv

Hajdú Péter arra is rákérdezett, a kormányülésen szóba került-e Magyar Péter februári Partizán-interjúja, mire Lázár azt válaszolta, hogy nem. „A balhé nem a Magyar Péter volt, hanem a kegyelmi vagy a Novák-ügy, nevezzük bárhogy is. Az volt az igazán ütős.”

Az építési és közlekedési miniszter elmondása szerint nem tart attól, hogy 2026-ban megbukik a Fidesz, de ilyen esetre is fel vannak készülve.

A Fidesznek a választási vereség esetére is van forgatókönyve – árulta el Lázár János Hajdú Péter műsorában.

