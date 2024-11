Magyar Péter bejelentette: nem indul a Tisza az időközi választáson

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A Medián szerint egy mostani választáson a biztos választók között a Tisza Párt nagyon megelőzné a Fideszt. Ez megváltoztathatja a választók várakozásait is.

Kapcsolódó cikk A Tisza Párt biztosan vette át a vezetést a Fidesz előtt A Medián szerint egy mostani választáson a biztos választók között a Tisza Párt nagyon megelőzné a Fideszt. Ez megváltoztathatja a választók várakozásait is.

„Óriási hálával tartozom a TISZA Párt teljes csapatának, a TISZA Szigeteknek és az összes segítőnknek, támogatónknak!” – írta Magyar Péter, megköszönve mindazoknak, akik eddig támogatták a pártot. Hozzátette: „Példátlan az újkori magyar, de talán az európai politikatörténetben is, amit alig 8 hónap alatt közösen elértünk.”

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy pártja nem vesz részt a Tolna megyei 02. számú választókerület januári időközi választásán, és nem indít jelöltet sem most, sem más jövőbeli időközi választásokon.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!