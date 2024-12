Magyar Péter megmutatta, hogy néz ki egy soproni gyermekotthon

Kapcsolódó cikk Csaknem 180 milliárd forinttal játszott az éjszaka Orbán Viktor, jutott gyermekvédelemre és Rogán Antalnak is A Rezsivédelmi Alapból már nem csak rezsiszámlát fizetnek.

A Tisza Párt vezetője most a gyermekvédelmi intézmények állapotát méri fel Fotó: Facebook / Magyar Péter

Magyar szerint országos és általános tendencia a gyermekvédelemben élő kamaszgyermekeknél a mindennapi alkohol- és drogfogyasztás. Hozzáteszi, sok magatartászavarral küzdő (plusz drog vagy alkohol hatása alatt álló) gyermek részéről rengeteg a verbális és fizikai agresszió a felnőtt dolgozókkal és egymással szemben. Rengeteg gyermek kimarad az iskolából. Az intézmény dolgozói egyéni és rendszer szinten is eszköztelenek – zárul Magyar Péter posztja.

A Tisza Párt vezetője arról is beszámol a bejegyzésben, hogy az egyik részleget bezáratták a nevelőhiány miatt, de többi soproni és környéki intézményből is folyamatosak az áthelyezések a szakemberhiány miatt. A felügyelők nettó fizetése ugyanis havi 240 ezer forint.

Vizesedő falak ellen tisztasági festéssel védekezne a hazai gyermekvédelem, de csak az alapanyagra kaptak pénzt. Magyar Péter most egy soproni gyermekotthon állapotát mutatta meg.

