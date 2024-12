Magyar Péter is hallgatta, szerinte két opció lehetséges

Arról nem beszélt a miniszterelnök, hogy miközben minden családtagja milliárdos lett az állami beruházásoknak köszönhetően, addig soha ennyi idős honfitársunk és magyar gyermek nem élt a létminimum alatt, mint most.

Ma újra meghallgathattuk az előre megírt kérdéseket és válaszokat. Megtudhattuk, hogy jövőre fantasztikus évünk lesz (ahogy 2024-re is ezt mondta egy évvel ezelőtt). Azt is elmondta, hogy minden, ami jó, azt személy szerint neki köszönhető. A propaganda hazugságokat jó rogáni módszer szerint vegyítette egy kis konteóval.

A Tisza Párt vezére is meghallgatta Orbán Viktor pénteki rádiónyilatkozatát, de Facebook-bejegyzése szerint nem volt elragadtatva a hallotaktól.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!