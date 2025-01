Magyar Péter: a köztársasági elnök nem hallgathat!

Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát újévi adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Vég Márton és Wéber Balázs újságíró.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor zavarba jön, Menczer Tamás megtalálja Magyar Pétert – Ez Viszont Privát Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát újévi adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Vég Márton és Wéber Balázs újságíró.

„Ha egy miniszterelnök minden családtagja százmilliárdossá válik, ha a családja már a repteret, a pályaudvarokat és a minisztériumi épületeket is meg akarja szerezni, miközben hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt, ha egy kormány hagyja veszni a magyar embereknek járó uniós forrásokat, akkor a köztársasági elnöknek meg kell szólalnia.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!