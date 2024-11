Az ellenzék szívesen venné, ha Magyar Péter összefogna második kedvencükkel

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A 21 kutatói konkrét politikusokra is rákérdeztek, hogy ki melyiküket látná szívesebben vezető szerepben, Magyar Péter fölénye itt elsöprő. Őt Hadházy Ákos követi, majd Karácsony Gergely fért fel a dobogó harmadik fokára.

A Tisza Párt elnöke újabb gyermekotthonokból származó képeket mutatott be.

A korábbi parlamenti pártok gyakorlatilag lemorzsolódtak a két nagyról a júniusi EP-választásokon: egyedül a DK maradt látható a Fidesz és a Tisza mellett, de a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint már nekik is küszködniük kellene már azért is, hogy bejussanak az Országgyűlésbe — teszi hozzá a lap.

A 21 Kutatóközpont a Momentum megbízásából készített reprezentatív közvélemény-kutatást november 7. és 11. között, de csak azok körében, akik kormányváltást akarnak, és nem szavaznának se a Mi Hazánkra, se a Fideszre, így határolva be a potenciális ellenzéket — számol be róla a HVG.

