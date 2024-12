Magyar Péter végleges döntést hozott: „Nem fogom a népemet, nem fogom Magyarországot soha elárulni”

Egy lehetséges jövőről szólva hangsúlyozta: „A legfontosabb, hogy legyen egy nemzeti minimum, legyen egy megegyezés abban, hogy visszaépítjük a fékek és ellensúlyok rendszerét, amit szisztematikusan építettek le.” Véleménye szerint a miniszterelnöki mandátumot is korlátozni kellene, legfeljebb két ciklusban.

Magyar Péter szerint politikai küldetése visszafordíthatatlan folyamat. „Sőt, minél inkább támadnak minket, annál inkább érezzük azt, hogy jó irányba megyünk” – jelentette ki. Hozzátette, hogy az ország problémái már az országjárás előtt is nyilvánvalóak voltak, de a személyes találkozók segítettek mélyebben megérteni a helyzetet.

A videóban Magyar úgy jellemezte a Partizán-interjút, mint egyfajta gyónást: „Nem mintha én követtem volna el ezeket a bűnöket, de mintha a saját politikai közösségem helyett mondtam volna el.” Elmondta, hogy a Fideszben sok mindent a másik oldaltól való félelem fedett el, de most olyan Magyarországért kell küzdeni, amelyért az ősei is harcoltak.

A Partizánnak adott interjúját felidézve elmondta, hogy ott ráébredt számos problémára, amelyeket addig nem látott ennyire élesen. „Nem lehet az, hogy egy családi részvénytársaság Magyarország, nem lehet az, hogy néhány család kezében van az ország” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek a felismerések még őt magát is meglepték. Korábban úgy gondolta, hogy Orbán Viktor az egyik legtehetségesebb magyar politikus, aki jelentős felhatalmazással rendelkezve polgári országot teremthetett volna, de szerinte az ország most „borzasztó rossz irányba” halad.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!