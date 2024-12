Magyar Péter végre kiterítette a lapjait

Magyar Péter a Szabad Európának azt mondta, hogy a legsürgetőbb feladat az lenne, hogy növekedési pályára állítsák az országot, mert jól működő gazdaság nélkül nem működik az állam, a közszolgáltatások sem. A top prioritás szerinte az uniós támogatás elhozása, és az, hogy át kell térni a kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok támogatására. A nagyberuházásokról, külföldi tőkéről sem mondana el, de azoknál előírná, hogy milyen arányban legyenek magyar vállalkozások jelen a beszállítási láncokban.

A Tisza Párt elnöke szerint nincs szükség arra, hogy Donald Tusk bizalmi tőkéjére építve támogatást, pénzt szerezzenek az uniótól, mivel annak legfőbb követelése, hogy „álljon le a korrupció”. Ez az ő alapcsomagjukban is szerepel, céljuk, hogy megerősítsék az intézményeket, amelyek ezt szavatolhatják. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy kőkeményen érvényesíteni akarják a magyar gazdasági érdekeket.

Magyar hangsúlyozta, a legfőbb céljuk az, hogy legyenek nemzeti minimumok, oktatásban, egészségügyben, energiapolitikában, és akkor őt nem zavarná, ha nem érnének el rögtön látványos eredményeket kormányra kerülve. Közlése szerint nem azért szeretnének felhatalmazást kapni emberek millióitól, hogy húsz évig hatalomban legyenek, és Fidesz lightot vagy Orbán Viktor 2-rendszert alakítsanak ki, ők inkább próbálnak stratégiailag gondolkodni. Példaként Klebelsberg Kunó oktatáspolitikáját hozta, ami szerinte még évtizedekkel később is éreztette a hatását.

Magyar Péter szerint ha kell, két hónap alatt tudnak egyéni jelölteket állítani

Fotó: Facebook

A Tisza Párt elnöke hisz abban, hogy a jelenlegi polarizált magyar társadalom megszűnhet. Szerinte, ha 2026 áprilisában veszít a Fidesz, akkor megszűnik az a propagandagépezet, ami gyűlöletet gerjeszt. Úgy látja, hogy az emberek amúgy is belefáradtak a propagandába. Ő egyébként olyan köztévét szeretne, ahol valódi viták vannak, és az ellenzék is képviselteti magát. Arról is beszélt, hogy akkor jó a demokrácia, ha van erős ellenzék. Mint fogalmazott: „Egy teniszmeccs akkor jó, ha van két jó játékos, ugyanez van a politikában is”.

Arról, hogy markáns Tisza-politikusok híján a Fidesznek érdeke lehet előrehozott választást tartani, Magyar azt mondta, ehhez nagy bátorság kellene, mert úgy látja, hogy sem a politikai flow, sem a gazdasági helyzet nem kedvez ennek, és „még sok papírt kell ledarálni”. A Tisza Párt ugyanakkor ilyen eshetőségre is készül, és ha kell, két hónap alatt tudnak egyéni jelölteket állítani – állította.

Magyar megerősítette, hogy 2026-ban önállóan akarnak indulni, nem tud elképzelni összefogást az óellenzék politikusaival, de előválasztást sem, mert szerinte az idei EU-s szavazás megmutatta az erőviszonyokat. Úgy látja, hogy 2026-ban akkor van esélyük legyőzni a NER-t, ha egy az egyben tudnak felállni a Fidesszel szemben. Ott minden újabb pártocska, amelyet a Fidesz kreálni fog, vagy amelyet esetleg régi ellenzéki szereplők szeretnének kreálni, a Fidesz és Orbán Viktor malmára hajtja a vizet.

Ha kormányra kerülne, az első három szakpolitikai intézkedése a következő lenne: új Nemzeti alaptantervet alkotna, ami gyakorlatorientált lenne, azonnal plusz ötszázmilliárdot adna az egészségügynek, és falurehabilitációs programot indítana, mert úgy látja, hogy haldoklik a magyar vidék.