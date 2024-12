„Márton miniszterünk olyan, mint a gazdasági kilábalás: csak várjuk, csak várjuk”

A cikk végül idézi Nagy Márton optimista kijelentéseit is: „Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy a fogyasztás helyreáll, gyorsulni fog a következő hónapokban.” Azonban Nagy Márton korábbi prognózisai korábban nem igazán váltak valóra, például a 2023-ra jósolt 3,3–5 százalékos infláció helyett 17,6 százalék lett. A miniszter önkritikusan elismerte, hogy a gazdasági tervek egy része nem váltotta be a reményeket.

Nagy Márton a német gazdaság helyzetére is kitért, megjegyezve, hogy „a német kormányt végül a német ipar buktatta meg.” Szerinte a német válságot „ideológiai alapon” hozott döntések, például a migráció támogatása mélyítette. A miniszter a magyar gazdaságot 2025-re már rendben lévőnek látja, ugyanakkor a külső konjunktúra helyreállását Németország teljesítményétől tette függővé.

„Most azt láthattuk, hogy ismét 4 százalékot jósol kávézacc vagy béljóslás következtében, nem lehetne ezt már most kipipálni, és egyből a reális számot mondani?”

Az ellenzék részéről több kritika is elhangzott, Mellár Tamás például rámutatott, hogy a gyenge forint miatt a gazdasági növekedés fenntartásához legalább 8 százalékos nominális GDP-növekedésre lenne szükség. Gelencsér Ferenc pedig így fogalmazott:

Nagy Márton a válságkezelést sikeresnek nevezte, kiemelve, hogy „az infláció nem egy issue, nem egy kihívás, azt gondolom, az rendben van”. A cikk emlékeztet, hogy 2023-ban a kormány által várt 4 százalékos GDP-növekedés helyett 0,9 százalékos visszaesés történt, és 2024-ben is technikai recesszióba került az ország. Ennek ellenére a miniszter kijelentette: „Jövőre jön a békeköltségvetés, a nem ideológiai irányzatokat, hanem az ország érdekeit figyelembe vevő gazdaságpolitika.”

