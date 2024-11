Megszólalt Magyar Péter, miután Tisza szigetest választottak vezetőnek fideszes polgármesterek

„Arra külön büszke vagyok, hogy Simonka György, leendő országgyűlési képviselőjelölt ellenfelem most támogatta elnökké választásomat” – kommentálta az ülésről beszámoló Magyar Narancsnak Dudaszeg, és azt mondta, „ha nem találnak nála jobbat”, akkor ő lehet a Tisza Párt egyéni jelöltje a 2026-os választáson.

A lap szerint ez nem volt titok és egyedüli indulóként egyhangúlag támogatták. Még a pusztaottlakai polgármester, az eljárás alatt álló volt fideszes országgyűlési képviselő, Simonka György is.

A Tisza Szigetek jogi személyiség nélküli civil szerveződések, a tagok is civilek, és nem a párt nevében beszélnek. A megyei koordinátorok önkéntesek, ők sem párttagok – mondta a 444 -nek Magyar Péter azok után, hogy kedden a Dél-békési Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a fideszes polgármesterek is megszavazták, hogy a szervezet elnöke Dudaszeg Krisztián, Mezőkovácsháza független alpolgármestere legyen – aki a helyi Tisza Sziget alapítója.

