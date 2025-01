Néhány nappal 104. születésnapja előtt elhunyt az ötszörös magyar olimpiai bajnok

Százhárom éves korában csütörtökön hajnalban elhunyt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója, Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója, aki a világ legidősebb élő, egyben a világ valaha élt legidősebb ötkarikás aranyérmese volt – számolt be a Nemzeti Sport.

Keleti Ágnes a világ legidősebb olimpiai aranyérmese volt – de több másik rekordot is tartott.

