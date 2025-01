Nem fogja kitalálni, mi történt január 1-jén az előrehozott választás híre miatt!

December utolsó napjaiban az RTL főleg filmekkel készült nézőinek, így nem meglepő, hogy a TV2 által december 30-án leadott Házasság első látásra epizód gond nélkül megnyerte ezt az időszakot is, 862 ezres nézettségével a párhuzamosan futó Pókember – Nincs hazaút című Marvel-film nem tudott versenyezni, hiszen mindössze 167 ezer nézőig jutott.

Csütörtöktől visszatért a kereskedelmi tévék főműsoridős programja a megszokott kerékvágásba, és a főműsoridő első felében mindkét csatorna bevetette fegyverét. Az RTL-en bemutatkozott az új napi sorozatnak szánt, a remények szerint idővel a Barátok közt nyomdokaiba lépő Pokoli rokonok teleregény, amely 601 ezres, egyébként jónak számító nézőszámmal nyitott csütörtökön; pénteken pedig 547 ezer főt vonzott a készülékek elé.

A TV2 bevált csodafegyvere, a Házasság első látásra megbirkózott az új kihívóval, így a teljes lakosság körében a pénteki adás által elért 915 ezres nézettség az egész hét legjobbja lett – bebizonyítva, hogy a házasodós reality irtózatos népszerűségét az sem tudja megtörni, hogyha a csatorna véletlenül lelövi a végeredményt.

Január 1. és a híradók

Érdekes anomália az 1. hét nézettségi adataiban, hogy január elsején szokatlanul jól alakult a hírműsorok nézettsége: ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy ekkor merült fel, hogy esetlegesen előrehozott választásokra készülhet a magyar kormány, ami érthető módon lázba hozta a közvéleményt.

Ugyan azóta, ahogy arról korábbi cikkünkben is részletesen írtunk, bebizonyosodott, hogy az ominózus költségvetési tétel nem előrehozott választás, a nézettségi adatokban így is kiugró számokat hoztak az ezzel is foglalkozó híradók:

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában az RTL a híradó teljesítményének köszönhetően a heti győzelemnek is örülhetett a kategóriában, 397 ezres nézőszáma mellett elért 22,6 százalékos közönségarányával.

A meglepő hír után sokan voltak kíváncsiak a híradókra

Fotó: Depositphotos

Szoboszlai nélkül is kelendő az angol bajnoki

Sokáig kérdéses volt, hogy megtartják-e a Liverpool és a Manchester United rangadóját, ugyanis az Egyesült Királyságot régen látott hóvihar lepte meg a hétvégén, jelentősen megakasztva a közlekedést is. A focirajongóknak végül nem kellett csalódnia, a mérkőzést megrendezték, a Szoboszlai Dominik nélkül felálló Liverpool pedig 2-2-es döntetlent játszott a manchesteri csapattal – mindezt 261 ezren követték a készülékek előtt.

Csendes hétvége

Jelenleg tehetségkutatók egyik kereskedelmi csatorna hétvégi programjában sem szerepelnek, így kiugróan nagy számokat nem láthattunk a pihenőnapokon. Összességében a hétvégén az RTL örülhetett, hiszen valódi ellenfél nélkül az A mi kis falunk legújabb epizódja 660 ezres nézettségével könnyedén nyert szombaton. Vasárnap az üzleti cápák haraptak, azaz összesen 597 ezres nézőszámot hozott a csatornának a Cápák között. A TV2 által választott filmek mindkét napon néhány százezres nézettségig jutottak csak.

Szoros volt a végeredmény, de…

Elsősorban annak köszönhetően, hogy nem teljes munkahét volt a 2025-ös év első hete, nem hozott óriási izgalmakat nézettségi adatok szempontjából. Összességében a hétvégi jó teljesítménynek köszönhetően az RTL örülhetett, így a 18-59 évesek korcsoportjában, az átlagos napi közönségarányok harcában ez a tévé kerekedett felül, és 15,2 százalékával lenyomta a TV2 14,5 százalékát.