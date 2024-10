A Tisza már vezet a Fidesz előtt a legfrissebb mérés szerint - nem jött be Rogán Antalék altesti húzása?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

• A kutatás azt is vizsgálta, milyen közéleti témákról beszélgetnek mostanában az emberek. Első két helyen végzett az infláció és az árvíz: a válaszadók 38, illetve 36 százaléka említette, hogy ezek a témák sokszor előkerülnek a környezetükben. Orbán Viktor és Magyar Péter európai parlamenti vitáját a harmadik helyen találjuk (27 százalék), Orbán Balázs ügyét pedig a negyediken (19 százalék), holtversenyben Magyar Péter közmédiás tüntetésével.

• A Tisza egyértelműen népszerűbb a magasan képzettek körében: 38 százalékon áll a diplomások közt, szemben a Fidesz 22%-ával. Az érettségizettek közt ugyanez 31 százalék, illetve 20 százalék, szintén a Tisza javára. Ugyanakkor a Fidesz 40 százalék körül teljesít a közép- és alapfokú végzettségű emberek közt, ahol a Tisza csak 19 százalék, illetve 13 százalékot szerezne most vasárnap.

• A fővárosban jelentős a Tisza előnye (29 százalék a 21 százalékkal szemben), és a megyei jogú városokban, illetve megyeszékhelyeken is vezet Magyar Péter pártja (32 százalék és 28 százalék). A kisebb városokban fej-fej mellett a két párt, a falvakban és községekben viszont 37 százalékon áll a Fidesz, bőven megelőzve a Tiszát (19 százalék).

Az is igaz viszont, hogy ha a teljes népesség körében nézzük, akkor ott még Fidesz-előnyt mért a kutatás, 29 százalékot a 26 ellenében, a kisebb pártok támogatása lényegében ugyanaz ebben az adatsorban is.

A 21 Kutatóközpont a Partizán megbízásából készült felmérése alapján a pártot választó biztos részvételt ígérő választók körében immár két százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt. A Tiszát 42, a kormánypártokat 40 százalék választaná, a mérés szerint csupán a Mi Hazánk kerülne be még a parlamentbe, 5 százalékkal, a DK és az MKKP 4-4 százalékkal áll.

