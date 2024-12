NER-luxus: jacht, kastély satöbbi

Az egyszerű halandó nehezen tudja elképzelni, hogy a NER-elit vajon mire tudja elkölteni az évek alatt begyűjtött százmilliárdokat. Idén is csak néha lehetett bepillantani abba az elképesztő luxusba, amiben a NER éli a mindennapjait. A prímet természetesen 2024-ben is Mészáros Lőrinc, a felcsúti gázszerelőből lett multimilliárdos vállalkozó vitte. Szeptemberi hír volt, hogy idén júliusban érkezett Montreálból Bécsbe, majd onnan Budapestre az osztrák OE-HOZ lajstromjelű Bombardier Challenger 3500 privát jet, amelyet a jelek szerint Mészáros Lőrinc és családja használhat – írta meg az Átlátszó. Az értéke: 9,6 milliárd forint. Az éves fenntartási költsége kevéssel 3 millió dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon 1 milliárd forint felett jár.

Nyáron pedig menetrendszerűen érkezett a tudósítás arról, hogy június 18-án délután ötkor elindult az olaszországi Livornóból és június 19-én csütörtökön hajnali fél ötkor megérkezett a franciaországi Nizzába a Rose d'Or luxusjacht. A Rose d'Or tavaly augusztusban került be a köztudatba, amikor a 444 lefotózta a luxusjachton Magyarország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet, és nejét, Várkonyi Andreát. A Rose d'Or nevű hajó 63 méter hosszú, két medence van a fedélzeten, és a Superyachtfan nevű oldal szerint az ára 75 millió dollár lehetett. Ez 360 forintos dollárral számolva akkor még 27 milliárd forint volt.

Mindenki annyit ér, amennyije van?

Fotó: Superyachtfan

Szintén emlékezetes marad Rogán Antal londoni útja. A 444 számolt be arról június elején, hogy Orbán Viktor propagandaminisztere és felesége a londoni Mandarin Oriental Hyde Park Hotelben, az angol főváros egyik legpatinásabb és legdrágább szállodájának egyik elnöki lakosztályában töltötték az estét. A miniszterelnök kabinetfőnöke azt mondta, hogy a Békemeneten még részt vett, utána utazott Angliába, hogy megnézzék a Bajnokok Ligája döntőjét. A londoni hotel elnöki lakosztályai egyébként 8000 fontba, azaz nagyjából 3,5 millió forintba kerülnek egy éjszakára.

Arra a kérdésre, hogy miből fizette ki a szállodája árát, a miniszter ezt válaszolta:

Azt gondolom, hogyha megnézi, azért a bevallott jövedelem, amivel rendelkezem, az azért nem kevés. Én ezt a jövedelmet nem magamra költöm, hanem leginkább a gyerekeimre meg a feleségemre.

Ha utazásról van szó, akkor Szijjártó Péter verhetetlen, ami nagyon sokba kerül az adófizetőknek. Az novemberben derült ki, hogy a külgazdasági és külügyminiszter június 13-án reggel landolt Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában, ahol gazdasági, tudományos és oktatási együttműködésről tárgyalt. Még aznap átrepült Vientiánba, Laosz fővárosába, ahol másnap, június 14-én megnyitotta a magyar nagykövetséget és beruházásokról tárgyalt, este pedig már újra Budapesten volt. Vagyis egy mindössze kétnapos villámlátogatásra ment el a közel 181 millió forint közpénz – írja az Átlátszó.

A külügyér kontinenseket átívelő hivatali útjaihoz sokszor nagy és ultranagy hatótávolságú magánrepülőgépeket bérel a minisztériuma a szerződött utazásszervezőjén keresztül. Ez a cég, ahogy az összes eddig általunk feltárt esetben, a délkelet-ázsiai látogatás kapcsán is az OTP Travel Kft. volt. Ehhez az utazáshoz is egy ilyen, nagy hatótávolságú luxus privát jetet béreltek a külügyminiszternek és a 8 fős delegációjának. A légijármű ezúttal egy 10 utas szállítására alkalmas, T7-VSR lajstromjelű Bombardier Global Express XRS típusú magángép volt, amely 852 kilométer/órás utazósebességre képes, és 11 390 kilométert repül egyetlen tankolással.

A miniszterelnök lányának öltözködési szokásait és a miniszterelnök apjának lakhatási körülményeit is árgus szemekkel követte egész évben a sajtó és Hadházy Ákos független képviselő.

Még az október 23-i ünnepségen is 2,5 millió forintnyi göncben jelent meg a miniszterelnök lánya

– írta Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A politikus kutakodása alapján Orbán Ráhel a Céline francia luxus divatház ruháit viselhette. Szintén a honatya írt arról májusban, hogy a dubaji turisztikai kiállításon járt Orbán Ráhel, s ha már így alakult, megadta a módját a nagyszabású rendezvénynek. Hadházy Ákos megpróbálta megtippelni, mennyibe kerülhetett a miniszterelnök lányának outfitje. Egy Ballon Bleu de Cartier típusú órát viselhetett, amelynek az értéke megközelítőleg 13 millió forint. A szoknyája sem volt olcsó, a DIOR Dioriviera Toile de Jouy kollekció „fluorescent blue” darabjáról van szó, amely alaphangon egymillió forintba kerül.

Szintén beszámoltunk arról, hogy a francia állami televízió stábja Hadházy Ákost is felültette a kisgépre, amelyről az Orbán Viktor apjához köthető hatvanpusztai birtokát nézték meg. A tévé azzal a céllal készített riportot, hogy a magyar miniszterelnök látszólag szerényen éldegél, miközben családtagjai és barátai hihetetlen nagyságú vagyont halmoztak fel Magyarországon. A hatvanpusztai kastély Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző nevén van, a becslések szerint 15 millió eurót ér, és senki nem tudja, hogy miből finanszírozzák az építkezést. A riportból az derült ki, hogy 6000 négyzetméteren terpeszkedik a kormányfőhöz köthető birtok, amelyen több uszoda is található, de Hadházy beszámolója szerint van ott egy „gigantikus könyvtár”, egy hatalmas bálterem, mélygarázs, de még egy alagutat is felfedezett, miközben a birtok felett repkedett.

Puszták népe.

Fotó: Facebook

A lakhatási válság egész évben forró téma volt, de a probléma személyesen nem értinti Lázár János építési és közlekedési minisztert. A dörzsölt politikus a 444 cikke szerint már abban a kastélyban adventezett, amiről korábban azt állította, hogy semmi köze nincs hozzá.

Ma mi is meggyújtjuk az első gyertyát

– posztolt ki a családjáról egy meghitt képet a miniszter. A háttérben látható kandalló és a körülötte levő fal megegyezik a batidai vadászkastélyéval. A minisztériumi reakció szerint ez nem kastély, hanem vadászház, amely egy olyan cég kereskedelmi szálláshelye, amely cégben Lázár Jánosnak is tulajdonrésze van.