Orbán Viktor megint gáncsolni fog, be is jelentette

A szankciós csomag része lenne a harmadik országok azon bankintézményeinek szigorúbb ellenőrzése is, amelyek közreműködnek abban, hogy Oroszország megkerülje a nyugati pénzügyi szabályokat, illeetve a dokumentum szerint a kriptoeszközökkel kapcsolatos korlátozásokat is érdemes bővíteni.

A javaslatot Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Dánia, Svédország, Finnország, Csehország, Románia és Írország közösen nyújtotta be.

Tíz uniós tagállam szigorúbb szankciókat követel Oroszországgal szemben, különösen a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának betiltását. A cél, hogy elvágják Moszkvát azoktól a bevételektől, amelyek jelentős részben finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját – számolt be a Politico .

