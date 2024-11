Orbán Viktornak hiányérzete volt: „Mi van a melós fiatal csávókkal?”

OrbánViktoraz amerikai elnökválasztásra is kitért: ő már az év elején „nem a hasára ütve, hanem jelekből olvasva” megjósolta, hogy a „békepárti” erők kerülnek majd többségbe, amit Donald Trump győzelme válthat valóra. Emellett úgy véli, hogy a nyugati világ hozzáállása a migrációhoz és a genderügyekhez is átalakul majd, kialakítva egy „új közép”-et, ami „migrációellenes, genderellenes és patrióta”.

A munkáshitel bevezetéséről azt mondta Orbán Viktor, hogy régóta készül erre. Neki megadatott a lehetőség, hogy egyetemre menjen, de még korábban „kiváló fickókat ismert meg”, akik szakmunkások lettek, és azt látta, az egyetemet végzettek fizetésében lesz egy szorzó az övékéhez képest, miközen a felsőoktatásban tanulókat még a diákhitel is segíti. Volt egy hiányérzete, hogy ehhez képest „mi van a melós fiatal csávókkal”, akikkel együtt öltözött Fehérváron az öltözőben.

A jövő évi gazdasági növekedéssel kapcsolatban Orbán optimista: a kormány 3,5 százalékos bővüléssel számol, mivel jövőre indul a BMW-gyár és több nagy akkumulátorgyár is, amelyek „meg fogják húzni a magyar adatokat”. Orbán reméli, hogy eddigre Európa helyzete is javul, és lesz kereslet a magyar termékekre. Ez szerinte megmutatja, miért fontos a „gazdasági semlegesség”, és hozzátette: „ha nem veszik meg a termékeinket nyugaton, akkor vegyék meg keleten”.

A magyar gazdaság a tavalyi év után idén is recesszióba süllyedt, a harmadik negyedéves GDP-adat még a feltételezettnél is jóval rosszabb lett.

Orbán Viktor kifejtette, hogy a magyar ipar 2010 óta „hatalmas mennyiségi és minőségi fejlődésen ment át”, és már az elektromos autóiparban is a legmodernebb autókat gyártjuk. „Fantasztikus munkásaink vannak, akik ezeket a gyárakat működtetik” – mondta. Szerinte a probléma nem az ipari teljesítményben rejlik, hanem abban, hogy „kereskedelmi problémánk van”, mivel Magyarország nagyban függ a világpiaci kereslettől.

