Óriásit változott az életünk január elsejétől – csak kapkodhatja a fejét, ha ezt meglátja!

Emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum

A minimálbér 9, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett, a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői 3 évre szóló bérmegállapodást kötöttek. A döntés következtében 2025-ben a minimálbér bruttó 290 800, míg a garantált bérminimum bruttó 348 800 forint lett.

Több juttatás összege is változott

A minimálbér emelése nemcsak a dolgozóknak jó hír, hanem azoknak is, akik valamilyen juttatást igénybe vesznek 2025-ben, ugyanis több összege is ehhez kötött:

Emelkedett a gyermekgondozási díj (gyed) maximum összege, amely legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet, így 2025-től bruttó 407 137 forintot is kaphatnak a jogosultak. Ugyanez lesz a nagyszülői gyed felső határa is.

A minimálbéremelés befolyásoló tényező az álláskeresési járadék esetében is, hiszen bár ennek megállapítása a kérelem benyújtását megelőző időszak (négy naptári év) keresete alapján történik, a felső határt a minimálbér szabja meg. Az egy napra kifizetett járadék nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegét, így ez 2025-ben legfeljebb 9694 forint lehet naponta.

A táppénzt igénybe vevők is készülhetnek, ugyanis ennek felső határa is a minimálbérhez van kötve. A legfeljebb adható összeg a minimálbér kétszeresének harmincad része, ez 2025-ben naponta 19 387 forint.

Mi változott a 2025-ös év legelső napjától?

Fotó: Depositphotos

Elindult a vidéki otthonfelújítási program

A lehetőség keretében akár 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás szerezhető ugyanekkora önrésszel – ez kedvezményes hitelből is előteremthető, ebből szinte minden tervezett felújítási munka elvégezhető, sőt akár egyszerre több is megvalósítható. A vidéki otthonfelújítási támogatás 5000 fő alatti településeken vehető igénybe lényegében minden házi, vagy ház körüli felújításra, a tetőcserétől a szigetelésen át, a fűtéskorszerűsítésen keresztül a napelem telepítésig, és nem csak a fő-, de a melléképületek felújításában is lehet gondolkodni.

Az igénybevételhez elegendő, ha a kérelmezők együttesen 50 százalékos tulajdonnal rendelkeznek az ingatlanban, de feltétel, hogy az igénylők az ingatlanban lakjanak; legalább egy 25 év alatti gyermeket neveljenek; minimum egyéves tb-jogviszonnyal rendelkezzenek, és követelmény az is, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása.

Lakhatási támogatás adókedvezménnyel

A kormányzati bejelentés alapján a munkáltatók január elsejétől a lakhatási kiadások támogatása érdekében havi 150 ezer forint béren kívüli juttatást biztosíthatnak a 35 éven aluli munkavállalóik számára. Ez az összeg éves szinten tehát 1,8 millió forintot érhet el, amelyet törlesztőrészletre vagy albérleti díjra fordíthatnak a fiatalok. A kedvezményes adózású, lakáscélú béren kívüli juttatás a jelenleg is érvényes 450 ezer forintos kereten felül áll rendelkezésre.

Változás a babaváró hitelnél

Január elsejétől szélesebb körben lesz elérhető a babaváró, ugyanis az új szabályok értelmében a feleségnek az igénylés benyújtásakor már be kell töltenie a 18., de még nem a 35. életévét. Ez azt jelenti, hogy a házaspár női tagja legfeljebb 34 éves lehet a kérelem benyújtásakor. Korábban ez a korhatár 30 év volt, kivéve a 2024-es évre vonatkozó átmeneti szabályt, amely szerint a 30-40 év közötti terhes nők is jogosultak voltak a hitelre, ha a magzat elérte a terhesség 12. hetét.

Összeolvad a Pénzügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium

Szintén január elsejétől beleolvadt a Pénzügyminisztérium a Nemzetgazdasági Minisztériumba, a Pénzügyminisztérium kormányzati feladatait január 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el. A tárcát korábban vezető Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökeként folytatja majd pályafutását március elejétől, az új gazdasági csúcsminisztérium vezetője Nagy Márton marad.

Változás a határon

Január elsejétől Románia is a schengeni térség teljes jogú tagja lett, így változtak az átlépési szabályok a közös határszakaszon. A rendőrség bejelentése szerint több uniós tagállam meglévő gyakorlatához hasonlóan – a Schengeni határ-ellenőrzési kódex szabályai szerint –, a schengeni térség közrendjét és belső biztonságát fenyegető veszélyek megelőzése érdekében Magyarország a határellenőrzést ideiglenes visszaállítja a belépő irányban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2025. január 1-jétől az államhatáron történő átkelés a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. Az igénybe vehető határátkelők listáját megtalálhatja a rendőrség honlapján.

Szélesedik az ingyenes utazás

Ingyenessé vált január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok élhetnek a díjmentes szállítási lehetőséggel, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek.