Pintér Sándor szerint egy gyermekotthon rossz állapota nincs arányban az ott folyó neveléssel

Kapcsolódó cikk A gyermekvédelem „fura ura” nem engedte be Magyar Pétert a nyírszőlősi intézménybe Magyar Péter azt szeretné, ha nem akadályoznák meg, hogy bejusson a gyermekvédelmi intézményekbe.

Az eset óta Magyar Pétert nem engedték be a nyírszőlősi gyermekotthonba, mert megtiltották neki a bejutást.

Pintér Sándor a csatornának nyilatkozva Magyar Péterről is beszélt. „Nagy valószínűséggel ahogy az ott dolgozókkal, meg a hölgyekkel bánt, nem azt mutatja, hogy egy ilyen komplex nevelést kapott” – fogalmazott a belügyminiszter.

A Tisza Párt elnöke ugyanis áldatlan állapotokat tapasztalt az érintett gyermekotthonban, melynek mosdójáról fotókat is közzétett. A kopott, rozsdás, vízköves helyiséget 3 és 7 év közötti gyerekek használják. A politikus úgy tudja, a 42 férőhelyes intézményben jelenleg 60 gyerek él.

