Szegénység Magyarországon: a legszegényebbek már a vérüket adják?

Az önkizsákmányolás ezen formáját finoman ösztönzik a vállalatok, amelyek gyakran minimalizálják a kockázatokat, és könyörtelenül reklámozzák a plazmaadományozás életmentő jellegét. Igaz, hogy a plazma életeket ment – de mi van, ha az életmentő egészségét is feláldozzák eközben?

Még meghökkentőbb annak a debreceni férfinek a története, aki a nagyvárosban, ahol hat plazmaközpont is működik, állítólagosan több mint 300 alkalommal adott vérplazmát, messze túllépve az évi 45 alkalmas törvényi korlátot. Mint mondta:

A Guardian riporterének nyilatkozó tornanádaskai fiatalember története is arra utal, hogy az egészségügyi előírások betartásával gondok vannak. Ő 16 évesen kezdett el plazmát adni – két évvel a törvényes korhatár alatt, édesanyjával pedig rendszeresen két órát ingáznak a falujukból, Tornanádaskáról a megyeszékhely Miskolcra, ahol négy különböző plazmacentrum működik egymástól sétatávolságra. „Mindketten adományozunk” – mondta az anya. „Így etetjük a tízfős családunkat”.

A rendszer szabályozása hiányos, ez pedig nagyban hozzájárult a kialakult helyzethez. Bár a magyar törvények csak heti két alkalommal engedélyezik a „plazmázást”, nincs hatékony mechanizmus annak nyomon követésére, hogy az egyének milyen gyakran adományoznak. A centrumok nem osztják meg egymással a donorokkal kapcsolatos információkat, akik közül sokan egy héten belül több intézményt is felkeresnek, hogy becsapják a rendszert és maximalizálják a bevételt.

Magyarországon több mint 50 plazmaközpont működik országszerte, a cégek hetente akár 2600 liter plazmát is gyűjtenek a heti hat napon át, gyakran teljes kapacitással működő létesítményekben. A törvényi szabályozás szerint a donoroknak csak 7500 forint készpénzt lehet fizetni, de a további ösztönzőkről nincsen előírás. Ennek eredményeképpen a plazmacentrumok játékossá tették a folyamatot, pontokat, bónuszokat és lottószelvényeket kínálva jutalomként a gyakori adományozásért. Minden 10., 20. és 30. látogatás alkalmával az adományozók vásárlási utalványokat kaphatnak, vagy részt vehetnek olyan nyeremények sorsolásán, mint az e-robogók vagy stílszerűen, plazmatévék.

Váradi Béla fotóművész Angliában éli mindennapjait, azonban a Guardian számára készült összeállításában a legkiszolgáltatottabbak körében mindennapossá vált megélhetési formát, a plazmaadást mutatta be.

