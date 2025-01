Személyeskedésig züllött az előrehozott választásról szóló diskurzus, Magyar Péterbe az államfő is beleszállt

A Nemzeti Választási Iroda lapunk megkeresésére közölte is, mire fogják elkölteni idén a 8,4 milliárd forintot.

Korábbi években is voltak országos voksolásokra egy évvel korábban elkülönített összegek.

Kikérte magának Sulyok Tamás államfő, hogy az előrehozott választásokat újra a közbeszéd részévé tevő Magyar Péter „a közjogi rendszer működéséről és az elnök feladatairól újra és újra kioktatni próbálja”. A köztársasági elnök szombat esti Facebook-posztjában azt írta, „a megválasztott országgyűlési képviselőkkel és az Országgyűlésbe törekvő politikusokkal szemben is alapvető követelmény, hogy tisztában legyenek az Alaptörvény által felállított demokratikus közjogi rendszer szabályaival, és azokat tiszteletben tartsák. Ez a képesség a garanciája annak, hogy elkerüljük a politikai közhangulat alkotmányosan illegitim és stílusában primitíven arrogáns hergelését. Aki ezzel a képességgel nem rendelkezik, és emiatt alaptalan, demagóg elvárásokkal provokálja az Alaptörvény szerint megválasztott vezető közjogi tisztségviselőket, annak ajánlom figyelmébe az Alaptörvényt. Jóérzésű, felelős politikussá válni is segíthet” – zárta a bejegyzést a Sándor-palota lakója.

