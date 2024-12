Szijjártó Péter testvére is ügyes üzletasszony: megszerezték az Autónavigátort is

Talán nem is meglepő, hogy az Autónavigátoron ott vannak az állami hirdetések. 2024. december 3-án kattintottunk a lap Ez már a dübörgés? 28 százalékos a növekedés az újautó-piacon! című anyagára, benne három állami hirdetést találtunk: egy a rövidpályás úszó világbajnokságot, egy az Erzsébet Táborokat, egy Magyarország családbarátságát hangsúlyozta – utóbbi a családi összefonódások miatt különösen pikáns.

Ezzel tovább nőtt az autós cég médiaportfoliója, amelybe beletartozik a Racingline.hu, a Rallycafe.hu, a P1race.hu és a 500miles.hu is. Az állami hirdetésekről megkérdeztük a Rogán Antal tárcája alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, a TRP Hungary Kft.-t és a TRP Media Holding Kft.-t is, válaszaikkal bővítjük cikkünket.

Az Opten céginformációs adatbázis szerint a TRP Média Holding Kft. 51 százalékos, többségi tulajdonosa a TRP Hungary Kft. és 40 százaléknyi része van benne a Village Media Kft.-nek, amelyről korábban a 24.hu írta meg, hogy vezető-tulajdonosa, Hidvégi Krisztina az állami kommunikációs milliárdokkal birodalmat építő Balásy Gyula-féle New Land médiaigazgatója. A lap szerint a Village Mediát a kisebb vidéki televíziók, önkormányzati újságok elérésére hozták létre, „lényegében a New Land reklámjait értékesíti tovább meglehetősen nyereséges formában.” Balásy Gyula állami megbízásairól korábban részletesen beszámoltunk:

Szijjártó Sarolta érdekeltsége tovább bővíti médiaportfólióját, az új szerzeményen már megjelentek állami hirdetések is – köztük egy családbarátságot sulykoló reklám.

