Szili Katalin már évi 18 millióért ad tanácsokat a Miniszterelnökségnek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Szili Katalin klasszikus pártkarriert futott be: még az MSZMP-ben kezdte, majd a rendszerváltás idején az MSZP egyik alapítója volt. Sokáig a szocialisták egyik erős embereként, az úgynevezett baranyai lobbi egyik vezetőjeként tartották számon.

Szerettük volna megtudni a Miniszterelnökségtől, hogy a tavalyi járandóságot miért emelték meg, illetve hogy Szili Katalinnak konkrétan milyen tanácsait emelték be a napi munkába, ennek milyen nyomai vannak. Válaszaikkal bővítjük cikkünket.

Szili Katalin volt MSZMP-s, MSZP-s, most éppen KDNP-s politikus 4,8 millió forintos emelésnek örülhetett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!