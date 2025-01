Tagadja Orbán Viktor sajtófőnöke, hogy félelnöki rendszert terveznének létrehozni

A Telex megkeresésére Havasi Bertalan két levélben is válaszolt, a második levélben Magyar Péter hazugságainak sorába illesztette az értesülést.

„Tipikus hírlapi kacsának” nevezte Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke Magyar Péternek azt az értesülését, hogy a jelenlegi, miniszterelnöki irányítású rendszer helyett egy félprezidenciális berendezkedés kialakítását terveznék. A Tisza Párt vezetője hétfő esti videós tájékoztatójában azt mondta, „eljutottak hozzánk olyan hírek, miniszterelnök úr, nem is egy helyről, hogy önök jelenleg a félprezidenciális rendszer bevezetését fontolgatják”. Az ellenzéki politikus szerint ennek érdekében Alaptörvényt módosítanának és közvetlen elnökválasztáson gondolkodnak.

