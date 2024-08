Távozott Novák Katalin jobbkeze a bukott államfő százmilliókkal kitömött alapítványától

Teljesen új vezetése van a Novák Katalin volt köztársasági elnök által alapított Családpárti Alapítványnak, derül ki bírósági dokumentumokból. A hagyományos családmodellt népszerűsíteni hivatott alapítványnak júniusig Ekler Gergely volt a vezetője, de megbízása megszűnt június végén, a civil szervezet új kurátora pedig Salamon Adrienn lett.

Az még egy tavaly nyári hír volt, hogy egyszemélyes alapítványt hozott létre Novák Katalin, a kegyelmi botrányba idén februárban belebukott volt elnök szervezetét a Szegedi Törvényszék jegyezte be. Legfőbb célkitűzése

a hagyományos családmodell, a családi értékek védelme, népszerűsítése, a családi élethez szükséges ismeretek terjesztése,

a gyermeknevelés ösztönzése és támogatása,

a házasság, mint egy nő és egy férfi között önkéntes alapon létrejött életközösség és élethosszig tartó szövetség népszerűsítése,

de foglalkozni fog a konzervatív női vezetők összefogásával, tehetségek gondozásával, külpolitikai gondolkodás támogatásával, vagy Magyarország szépségeinek bemutatásával is.

A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága a 24.hu megkeresésére azt írta, hogy az alapítvány működtetéséhez változatos forrásokat vesznek majd igénybe, ami lehet az alapítványhoz csatlakozók vagyonrendelése, magánszemélyek vagy jogi személyek támogatása, illetve pályázati forrás is. Mint írták, Novák Katalin abban bízik, hogy az alapítvány

lépésről lépésre, évről évre többet segíthet majd a családoknak, tehetséges fiataloknak és a mindenkori feladatokhoz illeszkedő, takarékos, hatékony szervezetként működik majd.

Vezetője tehát eddig Ekler Gergely volt, akinek tavaly decemberben szűnt meg a kinevezése a Sándor-palota hivatalvezetői posztján. Ekler régóta Novák Katalin jobbkeze volt: amikor család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt, a kabinetfőnökeként dolgozott mellette, amikor pedig a tárca nélküli családügyi miniszteri posztot töltötte be, a stratégiai államtitkára volt. Most pedig távozott a Családpárti Alapítványtól is.

Novák Katalin alapítványa új vezetőt kapott

Az új kurátor, Salamon Adrienn viszonylag ismeretlen. Annyit tudni róla, hogy az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány alapítója és elnöke. Az alapítvány az egyetlen magyarországi hivatalos bejegyzett közhasznú civil szervezet, mely elkötelezett az endometriózissal küzdő nők támogatása iránt. Hogy miért pont ő került Novák Katalin alapítványának élére, azt egyelőre nem tudni.

A Családpárti Alapítvány weboldala a napokban elérhetetlen lett átalakítás miatt, így onnan egyelőre nem lehet többet megtudni a váltás okairól. Legutóbbi beszámolója szerint szép összeggel gazdálkodhat az alapítvány: 2023-ban összesen 1,1 milliárd forint támogatást kapott, ebből 980 millió forintot a Nemzeti Tehetség Programból. A megkapott támogatás legnagyobb részét a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram keretében nyertes pályázók támogatására fordították. A Nemzeti Tehetség Program egy olyan nemzeti esélyjavító, társadalomépítő stratégiai szintű program, amelynek elfogadásáról és végrehajtásáról az Országgyűlés még 2008-ban döntött ötpárti konszenzussal. A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok külföldi továbbtanulásának anyagi és szakmai támogatása.

Persze más forrásokból is érkezett pénz az alapítványhoz: például december 12-én döntött az állami Szerencsejáték Zrt. szponzorpénzeit osztó leányvállalata, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. a hónap legnagyobb kifizetéséről: nettó 20 millió forint támogatást kapott a Családpárti Alapítvány.