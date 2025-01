Újabb turpisság kerülhetett elő Schadl György ügyében

A hvg360 cikke szerint korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy korábban rendszerhű végrehajtó, állítása szerint a Schadl-érában a végrehajtói kar és a végrehajtók több milliárd forinttal gazdagodtak jogosulatlanul.

A cikk szerint önmagát is bajba sodorhatja Kiss Ferenc végrehajtó azzal, hogy csak 2024 végén tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy olyan, a végrehajtási eljárásokat érintő ügyben, amelyről már évek óta tudott, és amelyben maga is részt vett. Állítása szerint 2019-2021 között bizonyosan – de Schadl György korábbi fővégrehajtó regnálása alatt valószínűleg már korábban is – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) több milliárd forintnyi díjat szedett be törvénytelenül.

Újabb kellemetlen ügy a végrehajtók köréből

Fotó: Depositphotos

A feljelentés szerint az a díj, amit módszeresen rosszul számoltak ki, az „általános költségátalány”, amely minden végrehajtási eljárás után megilleti a kart. A díjat a végrehajtók szedik be, a végrehajtást kérők előlegezik meg, végső soron pedig az adósok állják.

A cikk szerint a Központi Nyomozó Főügyészség arról tájékoztatott, hogy eredetileg Polt Péter legfőbb ügyésznek címzett feljelentést a Budapesti Rendőrfőkapitányságra tették át. Mint írták, az MBVK meglepően tempósan gazdagodott, s ebben bizonnyal része van a nevezett költségátalánynak. A kar bevételei szinte teljes egészében az „egyéb bevételek” című mérlegsoron láthatók, aminek az összege a 2018-2020 közti években 2,7-2,8 milliárd forint volt. Ebben szerepel ez a bizonyos költségátalány is, sőt a jelentős részét adhatja – áll a hvg360 cikkében.

Mint írták, az azóta korrupció miatt bíróság elé kerülő Schadl György utolsó, már nem teljes évében, 2021-ben 3,7 milliárd forintra ugrottak a kar egyéb bevételei, és azóta is ezen a szinten mozogtak. A szervezet 2023 végén komoly vagyont mutatott fel bankbetétben, amelynek az összege megközelítette a hétmilliárd forintot.

A cikk szerint Kiss állításának alapjai már 2019-ben látszanak, amikor Imre András ügyvéd azt kifogásolta a végrehajtónál, hogy az a jogszerűnek több mint a háromszorosát, 226 ezer forint helyett 736 ezret állapított meg a karnak járó költségátalányként.