Vajon mit szól majd a Fidesz ehhez a jelölthöz?

Tóth Péter szociológus-történészt, eddigi kabinetvezetőt jelöli Győr második alpolgármesterének Pintér Bence polgármester – közölte a városvezető Facebook-oldalán. Pintér kiemelte, a városi közgyűlés többségét adó Fidesz-frakcióval abban állapodtak meg, a második alpolgármesteri posztra olyan embert keresnek, aki szakember, ért a város szempontjából fontos ügyekhez, ismert a városban, és akinek nincs politikai kötődése, tehát a civil oldalról érkezik, a polgármester pedig úgy látja, Tóth Péter ezeknek a kritériumoknak megfelel.

Pintér Bence emlékeztetett, a polgármesteri szék elvesztése után, de még az új közgyűlés összehívása előtt a korábbi városvezetés egy olyan, „bosszú szmsz-ként” emlegetett szervezeti és működési szabályzatot fogadott el, melynek értelmében csupán egy, félállásban dolgozó alpolgármester segíthette volna a vármegyeszékhely irányítását. Az intézkedés miatt Pintér törvényességi felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be.

Végül a közgyűlés többségét adó Fidesz-frakcióval úgy egyeztek meg, módosítanak ezen a szabályozáson, az új szmsz értelmében Győrnek két alpolgármestere lehet.

Pintér azzal érvel, jelöltje szociológusként és történészként is rengeteg tudást csatornázott be a városi döntéshozatalba, de már korábban is számos, Győrrel kapcsolatos koncepció, stratégia, fejlesztési dokumentum elkészítésében vett részt. Úgy véli, Tóth tapasztalata felbecsülhetetlen, és szeretné, ha mindezt a város egyik vezetőjeként kamatoztathatná.

Pintér Bence polgármester (b) szeretné, ha Tóth Péter (j) tudását alpolgármesterként is kamatoztathatná

Fotó: Facebook / Pintér Bence

A polgármester arra is kitért bejegyzésében, Tóth kabinetvezetői munkája mellett a város szociális és közlekedési ügyeivel is foglalkozik október elseje óta. A rendberakás mindkét ágazat esetében kívánatos. A városvezető két példát ki is emel:

Novemberben Tóth Péter felügyeletével elindult a város közösségi közlekedési rendszerének átfogó elemzése, amit egy független szakértői csapat végez.

A lakhatási támogatás jelenlegi, de 2015 óta változatlan havi összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál és nem haladhatja meg a 8000 forintot, Pintér pedig azt mondja, egy Győr szintű város nem teheti meg, hogy „ne foglalkozzon azon lakosainak életkörülményeivel, akik nem minden esetben az élet napos oldalán járnak”.

