Varnus Xavér feljelentést tesz Dúró Dóra ellen

Varnus Xavér közleményében bejelentette, feljelenti Dúró Dórát és a Magyar Jelenben megjelent cikket szerző Füssy Angélát is. A teljes közleményt itt tudja elolvasni:

Ahogy arról korábbi, a témában megjelent cikkünkben is írtunk, a Debreceni Zsidó Hitközség november 25-re emlékkoncertet szervez a „Holokauszt 80 Emlékév” keretében, de Varnus Xavér orgonaművész fellépését visszamondták. Horovitz Tamás, a hitközség elnöke bejelentette, hogy a sajtóból értesültek a művészt érintő súlyos vádakról, amelyek alapján elhatárolódnak tőle, és más művészekkel tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.

