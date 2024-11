Viccnek durva: Rácz András már az életét félti Orbán Balázs doktorija miatt? Bejelzett a plágiumellenőrző is

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A tudományos munka egyik alapvető szabályát is megsértette a miniszterelnök politikai igazgatója, és ez még nem minden. Újabb részletek Orbán Balázs ezer sebből vérző doktori eljárásáról.

- írja Rácz, akit azt is el tudja képzelni, hogy Árpási Botond Gergely (az említett cikk társszerzője, és feltételezhetően Orbán tézisfüzetének és talán az egész dolgozatnak a szerzője) így próbált „lázadni”.

A posztban egyébként arról ír Rácz – aki már eddig is több furcsaságot, szabálytalanságot talált Orbán Balázs doktori eljárása körül – hogy egy plágiumellenőrzó szoftver 12 százaléknyi szó szerinti átvételt talált a politikai igazgató által leadott tézisfüzetben. Igaz, ezek egy saját, társszerzővel írt cikkéből származnak, azonban nincsenek a tézisfüzetben hivatkozások.

Ugyan a szövegben több mosolygós arc is szerepel, azért ez viccnek mégis kicsit durva lenne – de reméljük, hogy csak az.

Kicsit komolyabbra fordítva: mielőtt valaki meggondolatlanságokra ragadtatná magát: a projekten többen dolgoztunk és az eddigi eredmények letétbe vannak helyezve. Ergo, ha velem bármi történik, az nem old meg semmit. A többiek folytatják. Valar morghulis.

Kicsit komolyabbra fordítva: mielőtt valaki meggondolatlanságokra ragadtatná magát: a projekten többen dolgoztunk és az eddigi eredmények letétbe vannak helyezve. Ergo, ha velem bármi történik, az nem old meg semmit. A többiek folytatják. Valar morghulis. De nyilván nem lesz semmi ilyesmi."

A módszeresen nyomozó szakértő üzent: nem egyedül cincálja darabjaira a politikai igazgató doktori értekezését. Újabb durva hibák is kiderültek.

