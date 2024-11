Vitézy Dávid és Szentkirályi Alexandra is bezáratná

Vitézy Dávid is bezáratná éjszakára a budapesti aluljárókat, de ő ezt már tíz éve is mondta és a választási programjában is szerepelt, és nem azért gondolja így, mert nemrég a fideszes Szentkirályi Alexandra is előállt ezzel, hangzott el az ATV hétfői esti Egyenes Beszéd című műsorában — számolt be róla a Telex.

A képviselő szerint azokat az aluljárókat kellene bezárni, ahol „zebra létesült a felszínen”, például a Blaha Lujza téren — teszi hozzá a Magyar Narancs.

A Blaha Lujza téri aluljárót sokan használják

Fotó: X/Raymond @xBB7x

Olyan dolgokat csinálnak

Vitézy azzal érvelt, hogy az olyan aluljárókban, mint például a Blaha Lujza téri, éjszaka nem azért vannak ott emberek, mert át akarnak kelni egy másik utcára, hiszen a felszínen megtehetik ugyanezt a zebrán, értelmetlen lenne lemenniük.

Azt mondta, hogy ezekben az aluljárókban általában olyan dolgokat csinálnak emberek, amiket nem szeretnénk látni közterületeken. Megjegyezte, hogy nem csak a hajléktalanságra gondol.

„Éppen ma is elhangzott a szakbizottságban, hogy különféle drogos bandák vették birtokba éjszaka a Kálvin téri aluljárót” – mondta Vitézy.