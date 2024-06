Vitézyék szerint vékony volt a csík és félhomály volt, ezért szavaztak sokan rosszul

Vitézy Dávid problémáját az okozta, amiből másrészt hasznot is húzott: ez pedig Szentkirályi Alexandra visszalépése, írja a 24.hu.

A fideszes jelölt pénteken lépett vissza Vitézy Dávid javára, új szavazólapok legyártására azonban már nem volt idő, ezért a nevét ki kellett húzni a szavazólapról. A II. kerületben például teljesen kisatírozták a kormánypárti jelölt nevét, több helyen azonban csak egy vékony vonallal húzták át. Vitézyék szerint van összefüggés a kihúzás láthatósága és az érvénytelen – Szentkirályira adott – szavazatok aránya között.

Vitézy Dávidék újraszámlálással megfordulhatna az eredmény

Fotó: MTI / Balogh Zoltán

„A IV. kerületben és a VII. kerületben alig látható vékony csíkkal húzták ki a visszalépett Szentkirályi Alexandrát, ezért sok panaszt kaptunk arra, hogy a félhomályos szavazóhelyiségekben ez alig látszódott, így sokan tévesen szavaztak rá Vitézy helyett vagy mellett”, mondta a lapnak Merker Dávid fővárosi képviselőjelölt, a Vitézy-stáb egyik vezetője. Szerinte a fővárosban átlagosan 3 százalék volt az érvénytelen szavazatok aránya a főpolgármester-jelölti szavazólapokon, az Erzsébetvárosban viszont 6,08 százalék, Újpesten pedig 5,02 százalék.

Voltak olyan szavazólapok, amelyeken Szentkirályi és Vitézy neve is be volt ikszelve, és egyes helyeken ezeket is érvénytelennek minősítették.

Mindemiatt Vitézyék szeretnének újraszámolást kérni, és megtámadják a Fővárosi Választási Bizottság által kihirdetett választási eredményt. Úgy vélik, van esély az eredmény megfordítására.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető adatok szerint az ellenzéki összefogás jelöltje, Karácsony Gergely a szavazatok 47,53 százalékát (371 466 voks) megszerezve nyerte a választást. Vitézy Dávidra 47,49 százalék ((371 142 voks) szavazott a hivatalos adatok szerint – a különbség 324 szavazat.