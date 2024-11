Zöld lámpát kapott Vásárhelyi Olivér

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A biztosjelöltet különösen a vakcina- és abortuszügyben támadták a leghevesebben, ezeket higgadtan kezelte. Szakmai kérdéseket is kapott bőven, ezek nem hozták zavarba, az egészségügyi és állatjóléti témákból is felkészülten érkezett.

Mint ismert, Várhelyi Olivér biztosi programjának bemutatásától nem volt elájulva a szakbizottság. A Fidesz jelöltje több írásbeli kérdést is kapott, de a háromórás meghallgatásán is több kritikus kérdést szegeztek neki.

Várhelyi Olivéren kívül további hat képviselő esetében nem hoztak még döntést, de úgy tűnik, esetükben is megszületett a megállapodás. Közéjük tartozik Kaja Kallas, Raffaele Fitto, Roxana Minzatu, Stéphane Séjourné, Teresa Ribera és Henna Virkkunen.

A lap emlékeztet, hogy a több mint egy héten keresztül volt kérdéses a jelöltek támogatása, köztük Várhelyi Olivéré is, aki mostantól az egészségügy és az állatjóllét területén tevékenykedik majd.

