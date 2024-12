Akár osztrák kórházba is vihetik a magyar betegeket

Gyorsabb és biztonságosabb ellátáshoz juthatnak ezáltal a betegek és baleseti sérültek a jövőben a magyar-osztrák határrégióban – írja az ORF Burgenland magyar kiadása.

Ausztria és Magyarország a nyáron állapodott meg az együttműködésről. A szerződés alapján a burgenlandi és a nyugat-magyarországi mentésirányítók kölcsönösen segítséget kérhetnek egymástól.

Ez akkor lehet hasznos, ha a riasztás helyszínére a szomszéd országból előbb érhet oda a mentő, és ha egy súlyos beteghez legközelebbi kórház a határ túloldalán van. Mindez vonatkozik majd a légimentésre is.

Abban az esetben is előnyös a kooperáció, ha egy ausztriai lakost Magyarországon ér baleset. Ekkor a lakóhelye szerinti mentőszolgálat érte mehet, és egy hazai kórházba szállíthatja. A megállapodás alapján a mentők személyzete azonos jogokkal rendelkezik majd a szomszédos területeken, mint az ott dolgozó bajtársak.

Még okmány nélkül is elláthatják a szomszédos országban a betegeket

Fotó: Depositphotos

A részletekről Burgenland tartományfőnöke és a magyar egészségügyekért felelős miniszter köt együttműködési szerződést. Ebben kell majd tisztázniuk, pontosan milyen szabályok szerint lehet a szomszédos ország mentőit vagy kórházait riasztani, és azt is, hogyan kommunikáljanak egymással az osztrák és a magyar mentésirányítók – foglalja össze az osztrák közszolgálat híradása.

Az államközi szerződésen alapuló kölcsönös mentési együttműködés nem példátlan, de azért unikális megoldás. Ez által az érintetthez a földrajzilag legközelebb eső mentőegység tud kiérkezni, függetlenül attól, hogy azt más ország más szabályok szerint üzemelteti.

Az Egészségügyi Közlöny legfrissebb száma is közzétette a keretmegállapodás tájékoztatóját. Ebből az is kiderül, hogy az ellátásra és szállításra szoruló betegeket érvényes úti okmány és vízum nélkül is köteles a másik ország mentője elszállítani a saját felségterületén található kórházba.