Durva dolgokat találtak a pilisi ivóvízben

Egy helyi lakos szerint az élőlények nemcsak speciális szűrőkön akadnak fenn, hanem a csapon alapból rajta lévő perlátoron is, ezért feljelentést akar tenni az ügyben.

A polgármester tudatta azt is, hogy a település központjából és másik részéről is kapott már bejelentést, és úgy véli, kezd megdőlni az az álláspont, hogy csak a fúrt kutak szabálytalan bekötése okoz problémát. Egyúttal jelezte, nem javasolja senkinek, hogy fogyasszon a vízből.

