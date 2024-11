Ez most fájni fog: automatikus adóemelést vezet be a kormány

Az autósokat érinti a jövedéki adókra bevezetendő automatikus inflációkövető adóemelés is, hiszen a benzin, gázolaj és LPG közterhe ugyancsak a fentiekben ismertetett módon változik majd 2025-től. Ugyanez az inflációkövető adóemelés lesz érvényes jövő évtől a szeszes italok (sör, bor, égetett szesz) és a dohánytermékek tételes jövedéki adójára is.

2024. júliusában 4,1 százalék volt a KSH által mért éves infláció, így a tervezett törvénymódosítás szerint az első évben ennyivel emelkednek az inflációkövetővé váló adók. Az automatikus inflációkövető adóemelés különösen az autósoknak fog fájni, mert a speciálisan rájuk kirótt közterhek közül az alábbiakban vezetik be először:

A Pénzügyminisztérium az inflációkövető adóemelés bevezetésével megoldja a saját problémáját, ráadásul egy olyan megoldást alkalmaz, amivel nem lesz szüksége ezeknél az adóknál rendszeresen törvényt módosítani, ha be akarja hozni a költségvetési bevételekben az infláció hatását.

A lap emlékeztet, hogy az infláció nemcsak az adózók bevételeit értéktelenítette el jócskán az elmúlt években, hanem a tételesen, tehát nem százalékban, hanem konkrét forintösszegben meghatározott adókét is.

Jövőre a legjobban az autósoknak fog fájni az újítás, hiszen a jövedéki adók mellett a regisztrációs adónál, a gépjárműadónál és a gépjárművek átírási illetékénél vezetik be először ezt a módszert.

A Pénzügyminisztérium közleményében ugyan nem szerepelt, de a szerdán a parlamentnek benyújtott adótörvényjavaslat igazi innovációt vezet be az adók automatikus emelésére. 2025-től több adó és illeték mértéke minden évben automatikusan növekszik az infláció mértékével, anélkül, hogy a törvényeket újra módosítani kellene ehhez – ezt a Bank360 vette észre.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!