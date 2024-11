Felpörgött a MÁV: Nem várják meg a harmadik kisiklást

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Az előrehozott munkálatok megkezdődtek: a hónap végéig közel kétszáz faalj cseréjét hajtjuk végre a pályaudvar váltóiban. Hogy az utasforgalmat ne zavarjuk, kizárólag az éjszakai órákban – este 9 és hajnali 5 óra között – dolgozunk, de természetesen így is előfordulhat, hogy a munkálatok idején egy-egy vonat nem a megszokott vágányra érkezik majd – tette hozzá.

Az idén 140 éves Keleti pályaudvar az év második felében sajnos két – váltókkal kapcsolatos – siklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált. A két esetnek műszaki értelemben nem volt köze egymáshoz, arra viszont egyaránt alkalmasak voltak, hogy ártsanak az utasok biztonságérzetének és rontsák a vonatok menetrendszerűségét, pontosságát. Ezért döntöttem arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett Keleti-programot. Ennek keretében a pályaudvar teljes váltókörzetét felújítjuk

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!