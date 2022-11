A Kreml érveit használja az Orbán-kormány a szlovák külügyminiszter szerint

„Úgy gondolom, hogy ezek az érvek teljesen elhibázottak. Ezek az érvek mintha a Kreml kézikönyvéből származnának.”

Ezt válaszolta a Napunknak adott interjúban Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter arra a felvetésre, hogy a magyar kormány kampányában azt állítja: a szankciók jobban ártanak Európának, mint Oroszországnak, és ha a szankciókat feloldanák vagy enyhítenék, az infláció is azonnal enyhülne.

Hozzátette:

„Az érvek, amelyeket a magyar kormánytól hallunk, gyakran megegyeznek azokkal, amelyeket a Kreml propagandája használ az információs háborújában. Én ezt nem értem. Ezek a szankciók semmiképpen sem károsabbak Európa számára. Egyesek még azt is mondják, hogy Oroszországnak segítenek – ha ez igaz lenne, Oroszország nem lázadozna ellenük.”

Rastislav Káčer úgy véli, hogy „Magyarország ezzel a nézettel egyedül van az Európai Unióban, és teljesen elszigetelődött a többi nyugati szövetségesétől”.

Rastislav Káčer: a magyar érvek elhibázottak. Fotó: Facebook/Rastislav Káčer Rastislav Káčer: a magyar érvek elhibázottak. Fotó: Facebook/Rastislav Káčer

Beszélt arról is, hogy a V4-eken belül nem Magyarország Oroszországhoz való viszonya okozza az egyetlen problémát.

„A probléma már akkor felmerült, amikor Magyarország 2014 körül elkezdte a V4-eket egyfajta politikai eszközként használni az Európai Unión belül. „Mi mások vagyunk”, „mi vagyunk a jobb Európa” – a magyar elnökségnek volt egy videója is arról, hogy mi mennyire különlegesek vagyunk. Én már akkor is azt mondtam, hogy mi elsősorban az Európai Unió részei vagyunk. Már akkor is kezdtük nehezményezni, hogy a V4-eket a másság szigeteként ábrázolták Európában” – fogalmazott.

Hozzátette: „Korábban a V4-et sokan V2+2-nek tekintették, de ma már inkább V3+1 lett belőle. Magyarország azonban már a háború előtt is másképp viszonyult Ukrajnához; a NATO-n belül az egyetlen olyan ország volt, amely szisztematikusan blokkolta a párbeszédet Ukrajnával.“

Kifejtette:a V4 jelenleg is folytatja a tevékenységét, de vannak olyan kérdések, amelyekben nem találjuk a közös hangot.