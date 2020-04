A járványhelyzetben nőtt a fogyasztók elkötelezettsége a hazai termékek iránt

Számos gyártói, kereskedői és vásárlói visszajelzés alapján azt tapasztalják, hogy mind több fogyasztó részesíti előnyben a külföldivel szemben a hazai előállítású árukat – tudatta az ügyvezető. Gazdasági nehézségek idején egyébként mindenhol fokozódik ez a fajta elkötelezettség, hiszen ily módon is oltalmazni kívánják saját országukat, közvetlen közösségüket. Erre erősít rá a „Vedd a hazait! Védd a hazait” kampány. Arra hívja fel a figyelmet, hogy most kiemelten fontos az a támogatás, amelyet tudatos fogyasztóként adhatunk. „A hazai termékek választásával nemcsak az itthon működő cégeket pártfogoljuk, hanem hozzájárulunk a munkahelyek megőrzéséhez is. Nem mellesleg garantált az is, hogy megbízható élelmiszerek kerülnek az asztalunkra – jegyezte meg Benedek Eszter. – Ez a fajta összefogás most elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar gazdaság talpon maradjon. A fogyasztók is átérzik ezt a felelősséget” – hangsúlyozta az ügyvezető.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. elsődleges feladata immár 15 éve, hogy segítse a hazai gyártókat és vásárlókat a magyar eredetű áruk beazonosíthatóságában, és népszerűsítse ezeket. „Jelenlegi kampányunk első lépése az volt, hogy a közösségi felületeken lehetővé tettük a »veddahazait« profilképkeret beállítását, ezzel a felhasználók virtuálisan már csatlakoztak is a mozgalomhoz” – mondta el az ügyvezető. A Magyar Termék védjegyeket több mint 160 cég csaknem 4000 áruja és szolgáltatása használja, most mások bekapcsolódására is számítanak. Már az első visszajelzések is nagyon kedvezők, eddig ötven cég – köztük az Univer Product Zrt., a Törley Pezsgőpincészet Kft., a Gyulahús Kft. – társult az akcióhoz. A kereskedelmi láncok közül elsőként a CBA mondott igent, de tervezi ezt például az Auchan is. Az érdeklődők az amagyartermek.hu oldalon itt kapnak segítséget. A kezdeményezést népszerűsítő posztot itt, a kampányt támogató videót pedig itt lehet elérni.

A Magyar Termék márkanévről szólva Benedek Eszter ismertette: számos független felmérés szerint a hazai eredetet és megbízhatóságot jelző legismertebb és legelismertebb védjegy. A fogyasztók több mint 90 százaléka ismeri, és több mint 70 százaléka a megbízhatósággal azonosítja. Az ügyvezető szerint a járvány miatt kialakult speciális helyzetben még erősebb az a tendencia, hogy a vásárlók ezeket részesítsék előnyben, hiszen a védjegy független szakértői vizsgálatokkal a jogszabályi megfelelőséget is tanúsítja, különös tekintettel a termékbiztonságra és a helyes fogyasztói tájékoztatásra. „A vásárló hajlandó akár magasabb árat is fizetni az itthon gyártott biztonságos készítményekért – emelte ki az ügyvezető. – Kutatások is mutatják, hogy a Magyar Termék védjegyes áruért a vevők több mint fele (52,7%) kész 10 százalékkal is többet kiadni a külföldivel szemben.”

„A »Vedd a hazait! Védd a hazait!« reklámhadjárat természetesen a járvány múltán, hosszú távon is jó szolgálatot tehet a gazdaságnak, a gazdasági szereplőknek és a fogyasztóknak egyaránt” – tette hozzá Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A cikket a KNK PR&Media készítette