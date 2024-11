Azonos összegű 13. nyugdíjat javasol egy ellenzéki párt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„Javaslatainkat az Országos Nyugdíjas Parlamenttel való egyeztetéseket követően, az érintettekkel történt valódi konzultációt követően nyújtjuk be, ezért fontosnak tartjuk, hogy a kormány 2025. március 31-ig egy átfogó, az idősek érdekeit valóban képviselő törvényjavaslatot nyújtson be az Országgyűlés elé!”, olvasható a közleményben.

A közlemény arra is kitér, hogy a „rugalmas nyugdíjkorhatárt és a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét vissza kell állítani”.

Az MSZP képviselői, Gurmai Zita, Komjáthi Imre és Tóth Bertalan határozati javaslatot nyújtottak be, melynek fókuszában az áll, hogy „a nyugdíjrendszer fenntartható, méltányos és igazságos módon szolgálja a magyar emberek érdekeit.”

